Wie wichtig Väter für Frühgeborene sind

Jedes elfte Kind wird in Deutschland zu früh geboren. Damit sind Frühgeborene eine der größten Patientengruppen in Deutschland. Ihre Eltern befinden sich meist in einer Ausnahmesituation. Sie müssen den Umgang mit dem Neugeborenen von einem Tag auf den anderen lernen und sich an die neue Situation gewöhnen. Die Ängste sind groß, so wie bei Matthias Giesendorf, dem Vater von Hannes, der drei Monate zu früh auf die Welt kam: