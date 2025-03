Kalendarischer Beginn: Frühling lässt sich kurz blicken

Der kalendarische Frühlingsanfang am 20. März steht kurz bevor und auch das Wetter spielt größtenteils mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vielerorts Sonne und zum Teil sehr milde Temperaturen von bis zu 20 Grad.

Viel Sonne, wenig Regen

Bereits am Mittwoch wird es mild: Der DWD rechnet mit Höchstwerten von elf bis 18 Grad, an der See wird es etwas kühler. Die Sonne zeigt sich oft, Regen tritt dagegen kaum auf.