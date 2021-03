In der Nacht ist ihre Familie wieder vereint, doch sie können nicht in Tokio bleiben, ein Bekannter in der deutschen Botschaft, rät ihnen: "Raus da". Sie fliehen, packen nur das Nötigste zusammen, quetschen sich am nächsten Tag in ein kleines Auto. Eine Schmusedecke, ein Bild der besten Freundin der Tochter, ein paar Nahrungsmittel. Los, Hauptsache weg von dem, was da kommen kann. Denn die Angst ist groß vor einer atomaren Wolke, die alles verstrahlt.