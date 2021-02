Weil die Kühlung ausgefallen war, schmolzen im März 2011 in den Reaktoren 1 bis 3 die Brennelemente. Dabei entstand radioaktive Lava, die in die Tiefe floss und sich in die Fundamente der Kellerräume fraß. Bisher gibt es weder für die Bergung ein Konzept noch für die spätere Zwischen- und Endlagerung dieser Schmelze.