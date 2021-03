Noch heute, zehn Jahre nach der Katastrophe in Japan, gibt es diese Momente, in denen ich die Kontrolle über mich verliere, in denen sich mein Körper und meine Seele selbstständig machen, in denen mir die Tränen in die Augen schießen und in denen meine Seele, aufgewühlt von Furcht, Verzweiflung und Hoffnung, hilflos nach Halt sucht.