Schiedsrichter gegen DFB: Klage wegen Altersdiskriminierung

Altersbegrenzung für Schiedsrichter in der Bundesliga

Entschädigung wegen Altersdiskriminierung

Diese starre Grenze veranlasste Gräfe zu einer Klage. Ziel: Entschädigung für die entgangenen Einnahmen in weiteren Spielzeiten und Abschaffung der Altersgrenze von 47 Jahren. Das LG Frankfurt/Main gab ihm teilweise Recht. In seiner Urteilsbegründung führte es aus, dass es keinen wissenschaftlichen Nachweis oder näher begründeten Erfahrungswert gebe, warum genau das Alter von 47 Jahren für die Leistungsfähigkeit eines Elite-Schiedsrichters ausschlaggebend sein solle.

DFB und Schiedsrichter ziehen vor das Oberlandesgericht

So legte Gräfe Berufung ein, ebenso wie der beklagte DFB. Nachdem mittlerweile weitere Spielzeiten vergangen sind, ist die Forderung Gräfes auf Entschädigung nun auf rund 830.000 Euro angewachsen. Gegenüber der BILD erklärte der ehemalige Elite-Schiedsrichter, per ärztlichem Attest nachweisen zu können, dass er auch in den letzten Jahren noch weiter Schiedsrichter in Deutschlands höchster Fußballliga hätte sein können. Ab heute heißt es daher "auf ein Neues" - nun vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main.