Leony, Tim Bendzko, Mark Forster : Mit EM-Songs die Stimmung pushen

von Emma Schwaiger 14.06.2024 | 19:49 |

Drei Sänger, drei EM-Songs: Was Leony, Tim Bendzko und Mark Forster an Musik und Fußball gefällt. Und welche Hoffnungen sie in die Fußball-EM in Deutschland setzen.