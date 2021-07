Viele feiern friedlich, aber nicht wenige benehmen sich auch daneben: Vor und während des EM-Finales in London haben zahlreiche Fußballfans randaliert. Einige versuchten sogar, ins Wembley-Stadion zu stürmen. In der Innenstadt der britischen Metropole herrschte in den Stunden vor dem Spiel der Three Lions gegen Italien (21.00 Uhr) teilweise Ausnahmezustand. Einem Bericht der Online-Magazins "The Athletic" zufolge könnten Hunderte an den Sicherheitskräften an der Arena vorbeigekommen sein.