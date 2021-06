Das sich die Veranstalter von sportlichen Großereignissen mit der Gefahr von Angriffen aus der Luft befassen, zeigt auch ein Blick auf die olympischen Spiele in London 2012. Damals wurden an sechs Standorten in der Stadt Flugabwehrraketen stationiert und ein Geschwader "Typhoon"-Kampfflugzeuge in der Nähe bereit gehalten. Der Luftraum wurde zur "No-Fly-Area" erklärt und "tödliche Gewalt" als letztes Mittel bei Verstößen explizit als Option genannt.