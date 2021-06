Für Ministerpräsident Orbán ist diese EM eine weitere Runde in seinem persönlichen Europameisterschaftskampf mit der EU. Er war der erste, der ein durchschlagendes Impf-Programm durchgesetzt hat. Er ist nun der erste in Europa, der vor vollen Rängen spielen lässt. Er und seine Getreuen werden sich - unabhängig vom Erfolg der ungarischen Mannschaft - zumindest als Sieger in dieser EM sehen.