Lange: Natürlich werden Menschen Eintrittskarten kaufen und es wird wieder halbwegs volle Stadien geben. Aber die Frage ist: Wer kommt da? Wir haben in der Pandemie-Zeit mit viel Aufwand in den sozialen Medien Analysen betrieben und beobachten, dass Fans über die sportpolitischen Geschehnisse und die Auswüchse des Kommerzes sehr frustriert sind. Die Leute sind in Aufwallung, sie äußern sich in einem Ausmaß, wie wir das bislang noch gesehen hatten, und sie wenden sich vom großen Fußball-Zirkus ab.