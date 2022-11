Darüber, dass auch jetzt zu Beginn der WM die Organisatoren der WM und die FIFA keinerlei spezifische Informationen dazu geben können, was eigentlich mit den acht WM-Stadien nach der WM passieren soll - ach ja, das ist ja schon in vier Wochen - und was eigentlich aus der Idee geworden ist, einen Großteil der Stadien abzubauen und auf Kosten Katars in Entwicklungsländer zu verschiffen, so wie es in den Bewerbungsunterlagen Katars aus dem Jahre 2010 steht, die kaum jemand gelesen oder noch im Kopf hat.