Fans von Sportwetten hatten am Donnerstag die Wahl zwischen dem Spiel in Weißrussland, einer brasilianischen Staatsmeisterschaft und einem Freundschaftsspiel zwischen zwei schwedischen Viertliga-Klubs. In Australien finden in leeren Stadien noch Wettbewerbe in verschiedenen Sportarten statt, aber der Zeitunterschied sorgt für lediglich geringes Interesse in Europa.