Im Zusammenhang mit weiteren Krawallen während des G20-Gipfels war Anfang der Woche ein 38-Jähriger vom Vorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung freigesprochen worden. Ihm, selbst ehemaliger Polizist, und seiner mitangeklagten Freundin sei nicht nachzuweisen, dass sie beim Wurf von Bierdosen am Rande der Demonstration "Welcome to hell" die Verletzung von Polizisten billigend in Kauf genommen hätten, so der Richter.