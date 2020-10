Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof trösten einander wegen der Schließung ihrer Filiale in Düsseldorf.

Für die meisten Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof war nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Samstag der letzte Tag. In Bonn und Essen waren die Lichter schon früher ausgegangen - nachdem die Regale leergekauft waren. Im Januar sollen sechs weitere Schließungen folgen. Besonders für kleine Städte darunter sind die Filialschließungen ein herber Rückschlag im Kampf um Publikumsverkehr in ihren Innenstädten.



Mit den rund 130 verbleibenden Warenhäusern will der angeschlagene Konzern schnell wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Die Gewerkschaft Verdi warf der Geschäftsführung indes Missmanagement vor. Gewerkschaftssekretärin Miriam Jürgens betonte, viele langjährige Mitarbeiter würden "berechtigte Wut" empfinden.