Gaming-Tipps im März 2025: Assassin's Creed Shadows und mehr

Miteinander statt gegeneinander - das ist eher selten bei sogenannten Multiplayer-Videospielen, also Games für mehr als eine Person. Denn meist treten Figuren im Kampf gegeneinander an oder liefern sich heiße Rennen. Ausnahmen gibt es wenige, doch nun gibt es Nachschub:

Split Fiction - Gemeinsam spielen

Wer sich an die alten Arcade-Automaten aus Holz erinnert, der sollte noch "Gauntlet" von 1985 kennen, wo sich bis zu vier Gaming-Fans gemeinsam durch ein Verlies kämpfen mussten. Ein Krieger mit Axt war für den Nahkampf geeignet, ein Elf schoss Pfeile von weiter weg, ein Magier und eine Walküre hatten ebenfalls individuelle Fähigkeiten.

So ähnlich konzipiert auch Josef Fares seine Videospiele. Sie können nur zu zweit gespielt werden und setzen darauf, dass sich beide Spieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten ergänzen und unterstützen. Entweder warten Mitspieler online oder - so macht es natürlich am meisten Spaß - es sitzen zwei Personen nebeneinander.

Fares' aktuelles Spiel ist "Split Fiction", in dem zwei Autorinnen in ihren Romanwelten gefangen sind und gemeinsam den Weg zurück in die Realität finden müssen. Mio schreibt Science Fiction und Zoe schreibt Fantasy. Diese Welten wechseln einander ab und verschmelzen später sogar.

An einer Stelle muss Zoe auf eine kleine Bühne klettern, und Mio muss einen Schalter betätigen, um Zoe auf die nächste Plattform zu katapultieren. Oder Mio muss Monster ablenken, damit sich Zoe woanders an ihnen vorbeischleichen kann. Oder aber Zoe steuert ein Raumschiff und Mio schießt.

Bei "Split Fiction" ist der Bildschirm meistens in zwei Hälften unterteilt. Hier fliegt die blonde Zoe rechts im Bild der dunkelhaarigen Mio hinterher. Quelle: Electronic Arts / Hazelight Studios

Was sich hier vielleicht banal anhört, ist im Spiel fesselnd und originell umgesetzt. Es gibt eine Fülle an ideenreichen Wegen der Kooperation, die "Split Fiction" zum Leben erwecken.

Spannend ist auch die Geschichte des Entwicklers. Josef Fares' Familie flüchtete aus dem Libanon nach Schweden, als er zehn Jahre alt war. Er begann als Filmregisseur, doch ab 2013 machte er mit dem Videospiel "Brothers: A Tale of Two Sons" auf sich aufmerksam. 2014 gründete er ein eigenes Studio und entwickelte "A Way Out", in dem zwei Häftlinge mit vereinten Kräften aus dem Gefängnis ausbrechen.

Fares machte sich einen Namen als Entwickler innovativer und kooperativer Videospiele. Den großen Durchbruch erzielte er 2021 mit dem Blockbuster "It Takes Two", in dem ein Scheidungspaar zusammenarbeiten muss und schließlich wieder zueinander findet.

Als Filmregisseur legt Fares viel Wert auf eine Geschichte und auf Charakterentwicklung. Auch Mio und Zoe, die Protagonistinnen von "Split Fiction", kommen einander im Verlauf des Spiels näher. Ein originelles, actionlastiges Erlebnis für zwei.

Assassin's Creed Shadows: Mal Ninja, mal Samurai

Auch "Assassin's Creed Shadows" setzt auf zwei Figuren - allerdings werden die abwechselnd gesteuert. Die bekannte Action-Rollenspielserie bietet meist nur einen Single-Player-Modus, ist also nur für eine Person konzipiert.

Sie spielt traditionell in geschichtsträchtigen Settings: im antiken Griechenland oder Ägypten, in Italien während der Kreuzzüge oder in Frankreich während der Revolution.

Wie schon in "Assassin’s Creed Syndicate" von 2015 gibt es auch im neuesten Teil "Shadows" zwei Hauptfiguren: die Ninja-Kämpferin Naoe und den Samurai Yasuke. Quelle: Ubisoft

Diesmal geht es in das feudale Japan . In der ersten längeren Passage spiele ich Naoe, eine junge Ninja-Kämpferin, die im 16. Jahrhundert ihren Vater rächen muss. Ich muss eine große Welt bereisen und nach Hinweisen suchen, wo sich die Gruppe der Mörder befindet, um diese dann einzeln herauszufordern. Später spiele ich auch Yasuke, einen Samurai, der dem Fürsten Oda Nobunaga dient.

Wie in sogenannten Open World Spielen üblich, warten Dutzende Zusatzmissionen darauf, entdeckt zu werden. Mal muss ich Menschen helfen, mal feindliche Warlords bekämpfen, mal Geheimnisse und Schätze entdecken.

Als Ninja kann ich mich ungesehen im Schatten oder auf Dächern bewegen. Als Samurai kann ich auch die stärksten Gegner im Nahkampf herausfordern. Dazu bekomme ich einen halbwegs authentischen Eindruck dieser historischen Epoche in Japan.

Lost Records: Ein Sommer voller Erinnerungen

"Lost Records: Bloom&Rage" ist von den Machern der hochgelobten "Life is Strange"-Serie und dreht sich um Erinnerungen einer Gruppe junger Frauen, die einen Sommer lang beste Freundinnen waren. Dann aber passiert etwas, das sie 27 Jahre nicht mehr miteinander sprechen lässt.

Ziel des Spiels ist es, zu ergründen, was damals geschah. Dazu muss ich in Unterhaltungen Entscheidungen treffen und mittels einer Videokamera Erinnerungen festhalten und die Videos zu einem Gesamtwerk schneiden.

Das Spiel "Lost Records: Bloom&Rage" setzt oft auf ungewöhnliche und ausgedehnte Kameraeinstellungen. So wirkt es besonders atmosphärisch, oft ruhig und melancholisch. Quelle: Don’t Nod Entertainment

Das Spiel springt zwischen den zwei Zeitebenen hin und her, bietet viele besinnliche und melancholische Momente, ist stilistisch stark in den Neunzigern verortet und erinnert von der Machart an TV-Serien wie "Stranger Things".