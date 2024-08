Gaming-Tipps: Eine Heldenreise, Lichtschwerter und Schatten

Als Spieler entscheide ich, wo es als nächstes hingeht. Ich übernehme die Rolle einer cleveren Gaunerin, Kay Vess, zusammen mit Haustier Nix. Soll sie sich näher an das kriminelle Pyke Syndikat binden oder lieber an den rivalisierenden Ashiga Clan? Soll sie ein Dokument von einem Computer eines Untergrundbosses stehlen oder lieber eine Geheimbasis infiltrieren? Je nachdem, wie sich Kay entscheidet, ändert sich die Gunst der Kartelle; schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere.

Weltraum in all seinen Facetten erleben - "Star Wars Outlaws"

Die Geschichte des Spiels ist zeitlich zwischen den Kinofilmen vier und fünf angesiedelt, also zwischen "Das Imperium schlägt zurück" von 1980 und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" von 1983. Imperiale Sturmtruppen sind omnipräsent, aber sie sind zu sehr mit den Rebellen beschäftigt, um gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen. Es ist eine Blütezeit für intergalaktische Gangster. Das Setting erinnert ein wenig an das von "Red Dead Redemption" im Wilden Westen, kurz bevor der lange Arm des Gesetzes wieder überall hinreicht.

Als Kay kann ich den Weltraum in all seinen Facetten erleben. Ich kann Raumschiffe steuern, düse auf Hoverbikes über Planeten oder laufe frei durch große, verwinkelte Städte. Die Welt ist riesig und voller Abenteuer.

Eine epische Heldenreise - "Visions of Mana"

"Visions of Mana" ist ein knuffiges japanisches Rollenspiel. Diese sogenannten JRPGs besitzen bestimmte Eigenheiten und sind am ehesten durch so niedliche Vertreter wie Pokémon und eher ernst-pathetische Serien wie "Final Fantasy" bekannt. Die 'Mana'-Serie ist da eher niedlich geprägt, vor allem wenn man sich die Figuren ansieht. Wer mit dem japanischen Begriff "Kawaii" nicht viel anfangen kann, stelle sich Figuren wie Emily Erdbeer oder die Cabbage Patch Kids vor, nur eben mit großen Kulleraugen.

Mit dem heiß erwarteten "Visions of Mana" meldet sich die Serie nun nach langer Pause zurück. Ein junges Paar muss eine beschwerliche Reise zum Mana-Baum meistern, um ihr Dorf zu retten. Es begegnet dabei etlichen Monstern, trifft aber auch auf Verbündete. Die Kämpfe sind action-geladen und in Echtzeit - und mit jedem Kampf werden sie stärker und entwickeln neue Fähigkeiten. Eine epische Heldenreise.

"Visions of Mana" erscheint am 29. August für PC, PlayStation und Xbox, kostet ab 60 Euro und ist frei ab 12 Jahren.

Mit jedem neuen Level wachsen die Herausforderungen - "SCHiM"

"SCHiM" ist nicht nur ein ungewöhnlicher Name für ein Videospiel, der auch noch ungewöhnlich geschrieben wird. Das Spiel selbst ist ebenfalls sehr ungewöhnlich. Als erstes dürfte die reduzierte visuelle Darstellung ins Auge springen. Das Spiel verzichtet auf viele Details und Farben, reduziert Figuren und Umgebung auf klare Strichlinien, wie in einer Architekturzeichnung. Das soll helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: auf Schatten.

In "SCHiM" bin ich nämlich ein Schattenwesen, das nur von Schatten zu Schatten springen kann, um voranzukommen. So wie ein Goldfisch, der von Teich zu Teich hüpft, muss ich den nächsten Schatten entdecken, der mich näher an mein Ziel bringt, sprich: an das Ende des Levels. Mit jedem neuen Level wachsen die Herausforderungen, muss ich etwa erst Lichtquellen einschalten, damit Schatten erst entstehen und ich weiterkomme.