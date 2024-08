"Stop killing Games": Gamer fordern mehr Verbraucherschutz

Früher hielt der Gamer Kassetten oder Cartridges von Nintendo, Sega und Co. in den Händen. In den letzten Jahren sind solche Datenträger mehr und mehr Downloads gewichen. Was erst einmal nicht schlecht und umweltschonender ist. Doch seit einiger Zeit verschwinden Computerspiele auch schon mal aus Cloud Diensten oder werden unspielbar, weil ihre Hersteller und Verlage den Service für sie einstellen. Der Gamer hat das Spiel dann zwar erworben, kann es aber nicht mehr spielen.