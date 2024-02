Mann verletzt: Einfamilienhaus stürzt nach Gasleck ein

Bei dem Gasaustritt auf einem Firmengelände in Hadamar in Hessen ist ein Mann schwer verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach kehrte der 44-Jährige entgegen den Anweisungen der Sicherheitskräfte in eines der evakuierten Häuser zurück.