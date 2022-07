Die Innenraumtemperatur in Wohnungen in Europa betrage durchschnittlich 22 Grad. "Ein Grad weniger spart sechs Prozent Energie", so Stieß. "Würde jeweils die Hälfte der Haushalte in Deutschland die Temperatur in ihrer Wohnung um ein halbes bzw. ein Grad absenken, könnten knapp fünf Prozent Heizenergie eingespart werden."