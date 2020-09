Elizabeth Mbuthia verlor im Kindesalter ihre Tante durch den Krebs. "Das Einzige, was ich tun konnte, war, mit ihr zu weinen. Wenn sie weinte, musste auch ich weinen, und so ging es die ganze Zeit. Damals ging ich noch in die Schule. Ich fühlte mich so hilflos." Dieses Erlebnis ließ Elizabeth Mbuthia nie wieder los. Sie wurde Krankenschwester und gründete eine Hilfsorganisation, die möglichst vielen Frauen kostenlose Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen ermöglichen soll. Mit mobilen Kliniken will ihre Hilfsorganisation vor allem Frauen in ländlichen Regionen erreichen.