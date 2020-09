Trümmer an der Absturzstelle.

Quelle: Sebastien Nogier/EPA/dpa/Archivbild

Genau fünf Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in Südfrankreich hat es in der Nähe der Absturzstelle eine Gedenkzeremonie gegeben. Auf dem Friedhof von Le Vernet wurde ein Blumengebinde niedergelegt, wie der Bürgermeister der Gemeinde Prads Haute-Bleone, Bernard Bartolini, berichtete.



Die Gedenkfeier fand wegen der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise nur im kleinen Kreis statt. Insgesamt seien lediglich sieben bis acht Personen anwesend gewesen, so Bartolini.