... ist Sängerin, Songwriterin und Produzentin. Seit 2017 hat Diana ihre Musik viele Gefängnisse gebracht - in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Die Auftritte in den Gefängnissen haben die Perspektive der Musikerin auf die Macht der Musik verändert und sie zu ihrem Debütalbum My Past's Gravity (2021) inspiriert, das sich mit Themen wie Inhaftierung, Resilienz und Menschlichkeit beschäftigt.Ihre Musik beschäftigt sich mit Identität, Zugehörigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Ihr neuestes Projekt IDENTITY spiegelt ihre persönliche Reise wider - die Suche nach Zugehörigkeit, Akzeptanz und den anhaltenden Kampf gegen Rassismus als deutsch-nigerianische Frau.