Gehirn ist also nicht immer gleich Gehirn. Unsere Nervenzellen verändern sich ständig, passen sich laufend unseren Erfahrungen an. Die Aufgabe eines exakten Nachbaus ist also nicht leicht. Das Projekt liefert dennoch neue Werkzeuge für die Hirnforschung. Und: ein gemeinsames Netzwerk, ein länderübergreifendes Gehirn-Lexikon. Forschungsergebnisse aus aller Welt werden darin gebündelt. So kann das Wissen vielerorts besser und schneller in die Praxis fließen.