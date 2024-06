"Gehwegparken" auf der Kippe? Urteil erwartet

Hier differenzierte das Oberverwaltungsgericht in der Berufungsinstanz: Die Stadt habe im Grundsatz ein Ermessen und müsste nur dann tätig werden, wenn "die Nutzbarkeit der Gehwege von Wohnstraßen in unzumutbarer Weise betroffen ist". Nun ist das Bundesverwaltungsgericht in der Revisionsinstanz am Zug.