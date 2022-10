Europol warnt : Geldautomaten-Sprenger immer skrupelloser

In der Nacht zum Donnerstag im niedersächsischen Auetal: Die Polizei spricht von einem "großen Trümmerfeld". In der Nacht zum Freitag in Forchheim: bereits der vierte Fall im Oktober in Bayern. In der Nacht zum Samstag im hessischen Buseck: Auch vier Fahrzeuge werden beschädigt. Gesprengte Geldautomaten - allein die Fälle der letzten Tage, und es sind noch nicht einmal alle. Nach Angaben von Europol nehmen die Anschläge drastisch zu. Und sie werden dabei auch immer gefährlicher.