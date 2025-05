Gelsenkirchen: CSD wegen "abstrakter Gefahrenlage" abgesagt

In mehreren Städten waren am Tag gegen Homophobie (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia, kurz: IDAHOBIT) CSD-Veranstaltungen der queeren Community geplant. In Gelsenkirchen hatten die Veranstalter laut Polizei bis zu 600 Teilnehmende angemeldet. Zuvor hatte die "Westfälische Allgemeine Zeitung" über die Absage berichtet.