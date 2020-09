Heilige Katharina von Hans Holbein

Quelle: dpa

Die Stiftung betonte, dass sie an einer strafrechtlichen Verfolgung der zwischenzeitlichen Besitzer nicht interessiert sei. Auf welchem Weg die Kunstwerke in den 80er Jahren in die Bundesrepublik gebracht wurden, ist bislang unklar. Die Bilder befänden sich zwar in einem relativ guten Zustand, müssten aber dennoch restauriert werden. Ihre Echtheit sei durch Röntgenaufnahmen und Expertengutachten eindeutig festgestellt worden, sagte der Direktor des Rathgen-Forschungslabors der Staatlichen Museen zu Berlin, Stefan Simon, bei der Präsentation.