Boomer, Gen Z & Co.: Was dran ist an den Vorurteilen?

Eine Welt auch, in der es immer schwieriger wird zu wissen, welchen Daten man vertrauen kann . Was stimmt wirklich, was ist KI-generiert und was nicht? Maas ist überzeugt: "Die Lebenswirklichkeit der heutigen Babys wird durch KI also nicht einfacher und bequemer, sondern noch wesentlich komplexer und herausfordernder."