Trotzdem ist Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA nicht neu. Erst im März wurde in Louisville, Kentucky die schwarze Rettungsassistentin Breonna Taylor in ihrem Haus bei einer Polizeidurchsuchung getötet. So gehen auch in Louisville viele Menschen in diesen Tagen auf die Straße und fordern Gerechtigkeit für all jene, die täglich Gewalt und Rassismus erfahren.