Das liegt zum einen in der differenzierten Zuständigkeit begründet: Die Polizei ist in den USA nicht nur eine Angelegenheit der Bundesstaaten, sondern auch eine der Städte, der Gemeinden oder einzelner Institutionen. Der US-Präsident und seine Regierungsmannschaft haben also nur sehr begrenzten Einfluss. Dennoch hat Biden im Wahlkampf versprochen, das Problem anzupacken.