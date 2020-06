Die Trauergemeinde in der North Central University betete und sang am Donnerstag die Hymne "Amazing Grace" in Gedenken an Floyd, dem am 25. Mai ein weißer Polizist 8 Minuten und 46 Sekunden lang das Knie auf den Hals drückte. Genau so lange erhoben sich die Gäste zu einem Moment des Schweigens.