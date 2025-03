Germanwings 9525 war am 24.03. 2015 unterwegs von Barcelona noch Düsseldorf.



Der 27 Jahre alte Co-Pilot Andreas Lubitz steuerte die Airbus-Maschine absichtlich in die Berge, um sich das Leben zu nehmen. Zu diesem Schluss kamen französische und deutsche Staatsanwälte sowie die französische Behörde für Flugunfälle.



Die Auswertung der Flugschreiber hatte ergeben, dass Lubitz sich im Cockpit einschloss, nachdem der Pilot auf die Toilette gegangen war. Anschließend stellte der Copilot die Flughöhe auf nur 30 Meter ein - ein Manöver, das er bereits auf dem Hinflug so kurz getestet hatte, dass es nicht aufgefallen war. Als das Flugzeug sich im Sinkflug befand, erhöhte er mehrfach die Geschwindigkeit. Nördlich von Nizza prallte es in die Berge - 150 Menschen starben.



Quelle: AFP