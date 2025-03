Germanwings 9525 war von Barcelona nach Düsseldorf unterwegs

Er ahnt in diesem Augenblick nicht, dass sein Copilot anschließend die Cockpit-Tür versperrt und den Airbus absichtlich in den französischen Alpen zum Absturz bringt. Unter den Todesopfern befinden sich auch zahlreiche Deutsche.

Auch 16 Schülerinnen und Schüler des Joseph-Königs-Gymnasiums in Haltern am See, die zusammen mit zwei Lehrern von einem Schüleraustausch in Spanien auf dem Rückweg nach Hause waren, kamen ums Leben. Die Tragödie hat sich bis heute ins Gedächtnis der Menschen ihrer Heimatstadt Haltern gebrannt.

Germanwings-Absturz: Ursache zeichnete sich recht schnell ab

Copilot Lubitz war psychisch erkrankt

Klagen gegen die Lufthansa bleiben ohne Erfolg

Staatsanwalt hält andere Gründe für den Germanwings-Absturz für abwegig

Warum Copilot Andreas Lubitz auch noch so viele Menschen mit sich in den Tod riss, wird wohl für immer unbeantwortet bleiben. An der Absturzstelle in den französischen Alpen erinnert eine Kugel aus 149 vergoldeten Aluminiumplatten an die Opfer der Tragödie.