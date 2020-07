Angehörige erwarten Urteil zu Schmerzensgeld

Konkret richtet sich die Klage gegen die Lufthansa AG und die Lufthansa Aviation Training USA Inc., eine Flugschule in den USA. Dort wurde Andreas L. ausgebildet, obwohl er an Depressionen litt. Die Flugschule habe es durch ihre Beurteilung erst möglich gemacht, dass Andreas L. eine Tauglichkeitsbescheinigung bekam und Passagierflugzeuge fliegen durfte, so die Kläger.