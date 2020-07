Hamster vom Aussterben bedroht

Auswildern von Feldhamstern.

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Der in Deutschland sehr rar gewordene Feldhamster ist nun offiziell in seinem gesamten Verbreitungsgebiet vom Aussterben bedroht. Das geht aus der neuen Roten Liste der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten der Weltnaturschutzunion (IUCN) hervor.



In der Europäischen Union wird der Feldhamster schon streng geschützt, galt aber bislang mangels Erhebungen gar nicht als gefährdet. "Wenn sich nichts ändert, wird der Feldhamster in den nächsten 30 Jahren aussterben", warnt die IUCN jetzt.