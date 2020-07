Ein Fall in Stockholm bewegt noch immer die Gemüter: In der Wikingerstadt Birka entdeckten Archäologen zur Jahrhundertwende ein Grab mit Schwertern, Kampfmessern, Pferden, Pfeil und Bogen. Lange Zeit zweifelte niemand an der Identität des Bestatteten. Er war ein Mann, ein Krieger, wahrscheinlich sogar ein wohlhabender Anführer - keine Frage.