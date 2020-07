Die Sparkasse hatte die Frau zwar in Anschreiben in der weiblichen Form angesprochen. In Bankformularen wurde aber immer das sogenannte generische Maskulinum wie "Kunde" oder "Kontoinhaber" verwendet. Krämer wollte dies ändern. Die Verwendung des generischen Maskulinums bei Frauen stelle eine Diskriminierung wegen des Geschlechts dar, erklärte sie. Sie müsse als Frau in Sprache und Schrift erkennbar sein.