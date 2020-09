Das Frachtschiff war dann auf dem Weg von Neuseeland nach China. Archivbild

Quelle: Graham Flett/AP/dpa

Nach dem Sinken eines Frachters mit Dutzenden Crewmitgliedern und Tausenden Kühen an Bord hat die japanische Küstenwache ein zweites Besatzungsmitglied und mehrere tote Tiere entdeckt. Laut der Küstenwache habe das Crewmitglied bewusstlos mit dem Gesicht nach unten im ostchinesischen Meer getrieben und sei ein Krankenhaus gebracht worden.



Der Frachter "Gulf Livestock 1" war am Mittwoch während eines Sturms gekentert. Er hatte 43 Besatzungsmitglieder aus den Philippinen, Neuseeland und Australien und 5.800 Kühe an Bord.