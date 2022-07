Die russische Invasion hat auch die Transportkosten in die Höhe schnellen lassen. Um in diesem Jahr geerntete Gerste in den am nächsten gelegenen rumänischen Hafen Constanta zu bringen, müssen pro Tonne umgerechnet knapp 160 bis 180 Euro hingeblättert werden, während es zuvor zwischen 40 und 45 Euro waren. Ein Bauer, der Gerste an einen Händler verkauft, erhält aber weniger als 100 Euro pro Tonne.