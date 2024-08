Gewalt in Kliniken und Praxen: So schlimm ist es wirklich

Diese Entwicklung bestätigt auch die Polizei: Das Magazin "Spiegel" berichtete Anfang des Jahres über eine Anfrage an alle 16 Landeskriminalämter zu Gewalttaten in Krankenhäusern. Demnach stieg die Zahl dieser sogenannten "Rohheitsdelikte" zwischen 2019 und 2022 um rund 20 Prozent. In manchen Bundesländern war der Anstieg teilweise drastisch: Im Saarland waren es 67 Prozent mehr, in Bremen 55 Prozent, in Niedersachsen 46 Prozent mehr.