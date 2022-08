Von Gewittern und Starkregen waren am Freitag und Samstag auch Regionen etwa in Baden-Württemberg und Bayern betroffen. In Weingarten bei Karlsruhe ging nach einem Blitzeinschlag eine Lagerhalle in Flammen auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.