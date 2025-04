In vielen Familien werde nach wie vor bereits von klein auf vermittelt, was als "typisch männlich" oder "typisch weiblich" gilt. Dies könne durch die Art und Weise geschehen, wie Eltern ihre Kinder behandeln, welche Spielzeuge sie ihnen geben oder wie sie ihre Interessen und Verhaltensweisen fördern. "Diese zugeschriebenen Geschlechterrollen werden oft an den jeweiligen Bildungseinrichtungen weitergeführt, beispielsweise durch verschiedene Erwartungen an das Lernverhalten und die Leistungen von Jungen und Mädchen", so Magda Luthay.