Britischer Musiker : Legendärer Gitarrist Jeff Beck gestorben

Beck war in den 1960er Jahren mit der Gruppe The Yardbirds bekanntgeworden, wo er Eric Clapton ersetzte. Später gründete er "The Jeff Beck Group", deren Sänger Rod Stewart war. Zudem arbeitete er in vielen unterschiedlichen Formationen mit Mick Jagger, Roger Waters, Brian May, Paul Rodgers und Stevie Wonder zusammen, sowie mit Tina Turner.