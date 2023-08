"The Band"-Musiker : Gitarrist Robbie Robertson ist tot

Neben Robertson gehörten der amerikanische Schlagzeuger und Sänger Levon Helm sowie drei weitere Kanadier zu der Gruppe: der Bassist, Sänger und Songschreiber Rick Danko, der Keyboarder, Sänger und Songschreiber Richard Manuel und der musikalische Allrounder Garth Hudson. Ihre ersten beiden Alben, die beide Ende der 1960er Jahre veröffentlicht wurden, prägen ihr musikalisches Erbe bis heute: "Music from Big Pink" - benannt nach dem alten Haus in der Nähe von Woodstock (US-Staat New York), in dem die Bandmitglieder lebten - und "The Band".