Glättegefahr: Tief Bernd bringt Schnee, Glatteis und Regen

Auch in der Nacht zu Freitag hatte es ja besonders in Bayern geschneit, und so liegt nicht nur am Alpenrand Schnee. Auch verbreitet im Flachland hat es für einige Zentimeter Schnee gereicht. In der Nacht zu Samstag droht an den Alpen über Schnee unter klarem Himmel strenger Frost bis minus 15 Grad. Dabei ändert sich bis Samstagabend am Wetter wenig: Es bleibt winterlich mit einigen Schnee- oder auch mal Schneeregenschauern, die allerdings mehr und mehr nachlassen.