ZDF-Meteorologin Katja Horneffer erklärt, dass die Glatteisgefahr mit Schneefall beginnt, der sich von Baden-Württemberg in der Nacht schrittweise nach Nordosten ausbreitet. Ab 4 Uhr morgens kann es vor allem "im Saarland , in Teilen von Rheinland-Pfalz , in Baden-Württemberg bis zum Alpenrand" gefährlich werden, warnt Horneffer.