Rund ein Jahr nach der tödlichen Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof beginnt an diesem Mittwoch der Prozess gegen den Tatverdächtigen. Der Mann soll einen Jungen und seine Mutter Ende Juli vergangenen Jahres vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Der Achtjährige kam ums Leben, die Mutter konnte sich in letzter Minute retten. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen. (Az.: 5/22 Ks 16/19)