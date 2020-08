Nach dem Vorfall hatte die Bundesregierung, Bahn und Bundespolizei zwar eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die klären soll, wie man Bahnsteige sicherer gestalten kann, ein Ergebnis steht aber noch aus. Zur Debatte stehen unter anderem Zugangsbeschränkungen an den Bahnsteigen, Gitter vor den Gleisen oder Markierungen an den Bahnsteigkanten. In Frankfurt wurde als Konsequenz am Bahnhof mehrere Überwachungskameras installiert und das Polizeiaufgebot verstärkt, so die Polizei.