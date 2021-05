Indes wächst die Not. So befürchtet das Hilfswerk Care International, dass in diesem Jahr 34 Millionen Menschen "kurz vor dem Verhungern stehen könnten". Allein in der Demokratischen Republik Kongo sind UN-Angaben zufolge 16 Millionen Menschen mangelernährt, fast sechs Millionen Menschen leiden sogar unter einer Hungersnot.